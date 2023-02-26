Yargı 54. bölüm full izle
Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi izleyici ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Bu akşam 20.00'da Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. İşte yeni bölüm linki...
KANAL D ekranlarında her Pazar günleri saat 20.00'de yayınlanan Yargı dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi takip edenler, "Yargı yeni bölüm canlı izle, Yargı yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Yargı yeni bölüm izleme linki...
YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz.
Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?
YENİ BÖLÜM KONUSU
“Ölü gelin” davası çözülmüştür ama kimsenin damat Salim’in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ondan gelecek her bilgi Defne’yi bulmak konusunda önemlidir. Salim’in arkasında hala büyük bir giz perdesi bulunmaktadır. Arkasına aldığı büyük güç soru işaretleriyle doludur. Defne’nin bulunması için herkes tek yürek olmuşken, Çınar kendisine görgü tanığı olarak konuşan Eyüp ile bir iş birliği içine girer.
Yekta ile Ömer müvekkilleri Salim’in suçluluğu açıkça ortaya çıkmışken Ilgaz’ın çaresizliğini kendi lehlerine kullanmak için yeni bir plan yaparlar. Adaletin ve emniyetin tüm güçleri ile canla başla çalışan Ilgaz, Pars, Eren ve Ceylin hızlı kararlar vermek, her bilgi kırıntısına tutunmak zorundadır. Geçen tüm zaman onların aleyhine işlemektedir. Sonunu göremeden çıktıkları bir yolda onları çok acı bir olay beklemektedir.