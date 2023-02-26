Yargı 54. bölüm full izle

Yekta ile Ömer müvekkilleri Salim’in suçluluğu açıkça ortaya çıkmışken Ilgaz’ın çaresizliğini kendi lehlerine kullanmak için yeni bir plan yaparlar. Adaletin ve emniyetin tüm güçleri ile canla başla çalışan Ilgaz, Pars, Eren ve Ceylin hızlı kararlar vermek, her bilgi kırıntısına tutunmak zorundadır. Geçen tüm zaman onların aleyhine işlemektedir. Sonunu göremeden çıktıkları bir yolda onları çok acı bir olay beklemektedir.