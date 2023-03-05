Yargı 55. bölüm canlı izle
Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 55. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için araştırma yapanlar, Yargı 55. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin yeni bölüm canlı izleme linki...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 5 Mart Pazar günü yeni ve 55. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 55. yeni bölümü...
YARGI 55. BÖLÜM ÖZETİ
Ilgaz bir an önce Defne’yi bulmak için çok büyük bir çaba içerisindedir. Zaman gittikçe daralmaktadır. Etrafındaki herkes, en başta da Ceylin ona tüm güçleriyle yardım eder. Artık büyük bir ipucu ellerine geçecektir. Salim ve Rıdvan’ın ölümü tüm kuralları alt üst etmiştir. Pars’ın verdiği fevri kararın sonuçları onu hızla büyük bir yıkıma doğru götürmektedir.
YARGI KONUSU
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz. Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?