Yargı 56. bölüm
Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 56. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı'nın yeni bölümü için araştırma yapanlar, Yargı 56. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin yeni bölüm izleme linki...
YARGI 56. BÖLÜM ÖZETİ
Ailesini sapasağlam bir araya getiren Ilgaz, Balkan mafyası vakasını tam olarak çözmeden bırakmama niyetindedir. Herkese bir şekilde zarar veren ve zor zamanlar geçirten bu çeteyi çökertmek ve ailesini tekrar bir arada tutmak en büyük amacıdır.
Özge için tehlike çanları çalmaktadır, ucu herkese değen büyük bir oyunun içerisine düşmüştür ancak onu bu cendereden çıkartabilecek beklenmedik bir yol arkadaşı edinecektir. Art arda gelen ölüm haberleri herkesi perişan etmiştir. Defne’nin psikolojisini düzeltmek ise gençlere ve Merdan’a kalmıştır.
Yekta, Ilgaz’ın dosyasına eski bir tanıdığı vasıtasıyla müdahil olabilmiştir. Kendisine kurulan oyunu Ömer sayesinde öğrenen Yekta için karşı hamlede bulunacağı bir plan yapma zamanıdır.
Ilgaz bir sürü badireden sonra Ceylin’le bir arada kalabilmek için büyük bir adım atma peşindedir. Başlarına gelen onca kötülüğün ardından her zamankinden daha da sıkı el ele tutuşmaları gerekecektir.
YARGI KONUSU
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz. Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?