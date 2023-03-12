Yargı 56. bölüm

YARGI 56. BÖLÜM ÖZETİ

Ailesini sapasağlam bir araya getiren Ilgaz, Balkan mafyası vakasını tam olarak çözmeden bırakmama niyetindedir. Herkese bir şekilde zarar veren ve zor zamanlar geçirten bu çeteyi çökertmek ve ailesini tekrar bir arada tutmak en büyük amacıdır.

Özge için tehlike çanları çalmaktadır, ucu herkese değen büyük bir oyunun içerisine düşmüştür ancak onu bu cendereden çıkartabilecek beklenmedik bir yol arkadaşı edinecektir. Art arda gelen ölüm haberleri herkesi perişan etmiştir. Defne’nin psikolojisini düzeltmek ise gençlere ve Merdan’a kalmıştır.

Yekta, Ilgaz’ın dosyasına eski bir tanıdığı vasıtasıyla müdahil olabilmiştir. Kendisine kurulan oyunu Ömer sayesinde öğrenen Yekta için karşı hamlede bulunacağı bir plan yapma zamanıdır.

Ilgaz bir sürü badireden sonra Ceylin’le bir arada kalabilmek için büyük bir adım atma peşindedir. Başlarına gelen onca kötülüğün ardından her zamankinden daha da sıkı el ele tutuşmaları gerekecektir.