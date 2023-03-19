Yargı 58. bölüm fragmanı

Anemon operasyonunun kaotik bir hal alması herkesi “güven” konusunda büyük bir tedirginliğe sokmuştur. Ardı arkası kesilmeden gelen ölüm haberleri, Ilgaz ve Ceylin cephesinde sürekli yeni kararlar ve bu kararların sonuçları ile yüzleşmeyi gerektirecektir.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 19 Mart Pazar günü yeni ve 57. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 57. yeni bölümü...