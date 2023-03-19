Yargı 58. bölüm fragmanı
Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 57. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için araştırma yapanlar, "Yargı 57. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin yeni bölüm izleme linki...
Anemon operasyonunun kaotik bir hal alması herkesi “güven” konusunda büyük bir tedirginliğe sokmuştur. Ardı arkası kesilmeden gelen ölüm haberleri, Ilgaz ve Ceylin cephesinde sürekli yeni kararlar ve bu kararların sonuçları ile yüzleşmeyi gerektirecektir.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 19 Mart Pazar günü yeni ve 57. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 57. yeni bölümü...
YARGI KONUSU
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde “katil kendisine bir aile yaratıyor” diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin’i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz. Pars, kardeşi Neva’nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars’ın seçimi ne olacaktır?
YARGI 57. BÖLÜM ÖZETİ
Anemon operasyonunun kaotik bir hal alması herkesi “güven” konusunda büyük bir tedirginliğe sokmuştur. Ardı arkası kesilmeden gelen ölüm haberleri, Ilgaz ve Ceylin cephesinde sürekli yeni kararlar ve bu kararların sonuçları ile yüzleşmeyi gerektirecektir.
Başsavcının boşluğu bir vekil başsavcı ile kapanırken gelecek yeni kişi herkeste bir merak konusudur. Zaten Pars’a bir türlü ulaşamayan ekip için önemli olan; bulunan yeni delilin peşine düşmek kadar Derya’yı da sakin ve olayların dışında tutabilmektir. Ceylin ile birlikte Kesik cinayetinin delillerinin karartılmasında büyük bir rol oynayan Osman’ı bir telaş sarmıştır. Diğer taraftan Çınar ise verdiği tüm kararların arkasında bütün inadıyla durarak özellikle Tuğçe ve Parla’yı çileden çıkarmaktadır. Yekta-Ömer bağı ise her geçen gün güçlenmektedir. En yakınlarına kadar ulaşan tehditlerle ve ilişkileriyle bir başa çıkma biçimi olarak Ilgaz da Ceylin de anlaştıkları gibi kendi yöntemleriyle, kendi yollarından yürümektedirler.