Yargı 59. bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için araştırma yapanlar, "Yargı 59. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin yeni bölüm izleme linki...

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 2 Nisan Pazar günü yeni ve 59. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 59. yeni bölümü...

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YARGI 59. BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz’ın sevdiklerine yapılan tehditleri bir an önce sonlandırmak için aldığı karar, onu büyük bir iftirayla karşı karşıya bırakmıştır. Ailesinin hayatını kurtarmıştır ancak şimdi de mesleği ve inandığı bütün değerler tehlikededir. Onu karalamak için ince ince döşenmiş yolların sonu acaba nereye çıkacaktır?

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Başsavcı vekili olarak gelen Turgut Ali’nin karşısına hiç hesapta yokken en güvendiği savcılardan biri olan Ilgaz’ın dosyası gelmiştir. Ancak bu dosyaya bakmakla görevlendirilen ve oldukça ters biri olan Özcan savcı ile de ortak çalışmak zorundadır. Ilgaz’ın suçlu olduğuna dair teker teker ulaşılan delillerin sağlamlığı, aksini canla başla ispatlamaya çalışan Ceylin’e iki savcının da inanmasını imkânsız hale getirmektedir.

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YARGI KONUSU 

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.