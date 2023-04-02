Yargı 59. bölüm

Başsavcı vekili olarak gelen Turgut Ali’nin karşısına hiç hesapta yokken en güvendiği savcılardan biri olan Ilgaz’ın dosyası gelmiştir. Ancak bu dosyaya bakmakla görevlendirilen ve oldukça ters biri olan Özcan savcı ile de ortak çalışmak zorundadır. Ilgaz’ın suçlu olduğuna dair teker teker ulaşılan delillerin sağlamlığı, aksini canla başla ispatlamaya çalışan Ceylin’e iki savcının da inanmasını imkânsız hale getirmektedir.