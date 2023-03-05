Yargı dizisinde kafa karıştıran ayrılık!

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğdu. Oyunculuğun yanında oyun yazarı da olan Mehmet Yılmaz Ak, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Birçok özel tiymatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak,2008 yılında Beşinci Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından isyon ödülüne layık görülmüştür. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro Sinema filmlerinde rol almıştır.