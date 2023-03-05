Yargı dizisinde kafa karıştıran ayrılık!
Kanal D ekranlarında pazar günü yayınlanan Yargı dizisi bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Yargı dizisinin savcısı Pars'ın diziden ayrılacağına ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Konuya ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi.
Yargı dizisi her hafta Pazar akşamı 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizide evlilik hazırlığında bulunan Savcı Pars'ın Yargı'dan ayrılacağı gündeme geldi. Konuya ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi. Peki, Yargı Pars öldü mü? Yargı savcı Pars diziden ayrılıyor mu?
YARGI'NIN PARS'I MEHMET YILMAZ AK AYRILDI MI?
Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılacağına ilişkin yapım şirketinden gelen açıklama şu şekilde: Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. #Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.
MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?
Mehmet Yılmaz Ak 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğdu. Oyunculuğun yanında oyun yazarı da olan Mehmet Yılmaz Ak, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
Birçok özel tiymatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak,2008 yılında Beşinci Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından isyon ödülüne layık görülmüştür. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro Sinema filmlerinde rol almıştır.
Mehmet Yılmaz Ak, 2016 yılında Show TV ekranlarında yayımlanan; başrolü Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda canlandırdığı Yaşar karakteriyle ismini duyurdu. Daha sonra 2018'de Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde oynadı. 2019'da rol aldığı Hakan: Muhafiz dizisinde Tekin, Peri adlı sinema filminde Kemal karakterini canlandırdı. Mehmet Yılmaz Ak son olarak Yargı dizisinin Pars savcısı rolünde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.