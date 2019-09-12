Yargıtay 16. Dairesi 7 isim hakkında beraat kararı verdi

Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası veren yerel mahkeme kararının temyiz incelemesi tamamlandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz isteminde bulunan Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet kararlarını bozdu. Daire kararın, yurt dışına çıkış yasağı konularak; Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve Ahmet Kadri Gürsel içinde geçerli olmasına hükmetti. Bülent Utku hakkındaki yakalama müzekkeresinin kaldırılması da kararlaştırıldı.

FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Yusuf Emre İper hakkında istinaf mahkemesinin verdiği hükmü onayan 16. Daire, twitter'da "jeansbiri" adlı hesabın sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'ya FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasının da onanmasına karar verdi. Kararların gerekçesi daha sonra yazılacak.

Yargıtay'ın kararının ardından; Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

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