Yargıtay'dan emsal karar! Kemal Sunal'ın filmleri artık yayınlanmayacak mı?

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal'ın mirasçıları Ali Sunal, Ezo Sunal Öztüyen ve Hafize Gülderen Sunal, 10 yıl önce avukatları aracılığıyla İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine Kemal Sunal'ın filmlerinin sinema dışında yayınlandığını ve firmanın haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açtı.

Sabah gazetesine göre, Kemal Sunal'ın ailesinin, sanatçının rol aldığı filmlerin, sinema gösterimleri dışında farklı birçok platform ve televizyonda yayınlanmasının "haksız kazanç" olduğunu belirterek açtıkları davada haklı bulundu.

DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Kemal Sunal'ın mirasçıları Ali Sunal, Ezo Sunal Öztüyen ve Hafize Gülderen Sunal, 10 yıl önce İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak sanatçının filmlerinin sinema dışında yayınlandığını ve firmaların haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açtı.

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın 1970 ve 1990'lı yıllarda rol aldığı filmlerin, sayısız televizyon kanalına ve platforma satıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu konuda 3 ayrı firmadan telif hakkı talep edildi ancak firmalar herhangi bir telif ödemedi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Bölge Mahkemesi'nin 'kısmen' bozma kararı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu. Dosya en üst mahkeme olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul ise telif hakkı davasının kabul edilmesi gerektiği kararını vererek 72 maddede gerekçeleri açıkladı.

Filmlerin çekildiği dönem sadece sinema salonlarında yer aldığını ve oyuncunun da bu kapsamda ücretini aldığını belirten Genel Kurul eser sahipliğiyle bağlantılı haklar bakımından sağlanan 70 yıllık koruma süresini göz önüne alarak, eserlerin yapım tarihlerinde yeni ve öngörülemeyen yayın alanlarının dikkate alınmadığını belirtti. Genel Kurulun kararıyla Sunal'ın mirasçılarından izin alınmaksızın gerçekleştirilen haksız kullanımlar nedeniyle yapımcılar tazminat ödeyecek.

"YEŞİLÇAM EMEKTARLARINA EMSAL OLACAK BİR KARAR"

Avukat Özge Tosunöz Sarı, "Bu karar, Yeşilçam film emektarlarına da emsal olacak. Sinema sözleşmesi yapılan ancak filmleri farklı platformlarda yayınlanan Yeşilçam sanatçıları da bundan sonra telif hakkı talep edebilecek" dedi.