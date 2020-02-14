Yasak Elma dizisinde ikinci ayrılık! Hakan Karahan'da gidiyor...

Her pazartesi izleyicileri ekrana kitleyen Yasak Elma dizisinde yeni sezonda yeni karakterler diziye katılmıştı. Dizide Tuvana Türkay, Leyla rolünde, Hakan Karahan ise Nadir Kılıç rolüyle hikayeye katılmıştı.

Leyla'nın 70. bölümde, Nadir ise 71. bölümde hikaye gereği diziden ayrılacak.

Seyirciler karakterlerin nasıl diziden ayrılacağını merakla bekliyor.

Dizinin yeni bölümünde; Yıldız ile Nadir yakınlaşırken, Zeynep Bastık İrem karakteri ile konuk oyuncu olarak gelecek.

ulusal.com.tr