Sina Koloğlu, Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma için bomba bir iddiada bulundu.

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ve taciz iddiaları ile geçtiğimiz sezon sürekli gündemde olan Yasak Elma dizisi için bomba bir iddiada bulundu.



Oyuncular ve ekibin yorulduğunu tahmin ettiğini söyleyen Koloğlu, "Tahminim, ‘Yasak Elma’ için bu sezon son olur. Bütün yaz, taciz haberleriyle geçti. Sonrasında yeni sezon başladı, bu sefer, sosyal medya üzerinden yazışmalar gündeme geldi. Anlayacağınız, oyuncular ve ekip yoruldu. Bakıyorum gidişata, ‘biz bu sene bitirelim’ der gibi..." ifadelerini kullandı.



Yazının ilgil ibölümü şöyle;

Pazartesi tasadüfü!

İki dizi, aynı senaristin elinden çıkıyor;

‘Bir Umut Yeter’ ve ‘Yasak Elma’... Yapımda Melis Civelek’in imzası var. Ortak yönleri, benzer entrika haritası sunmaları. ‘Yasak Elma’nın oyunculuğu, ‘Bir Umut Yeter’e göre daha başarılı. Bir müddet ‘Bir Umut Yeter’de kaldık. Ev ahalisi, “Konu sürükleyici, oyuncular iyi değil” dedi. Fakat bu dizi, final yapacak. ‘Yasak Elma’yı geçtiğimiz sezon ev ahalisi epey izliyordu. Halit Argun karakterinde vücut bulan Talat Bulut’la ilgili çıkan ‘taciz’ haberleri mi etkilemişti ev ahalisini? Çünkü bu sezon ilgilenmiyorlar. Sordum, “Yok, Ender eve dönünce büyüsü bozuldu, ondan olsa gerek” dediler.

Son sezonu olur

Tahminim, ‘Yasak Elma’ için bu sezon

son olur. Bütün yaz, taciz haberleriyle geçti. Sonrasında yeni sezon başladı, bu sefer, sosyal medya üzerinden yazışmalar gündeme geldi. Anlayacağınız, oyuncular ve ekip yoruldu. Bakıyorum gidişata, ‘biz bu sene bitirelim’ der gibi...



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