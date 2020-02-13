Yasemin Sakallıoğlu'nun Zengo filminin konusu nedir? Zengo ne zaman vizyona girecek?

Sosyal medya hesaplarından çektiği videolar ile fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile oyunculuğa adım atmıştı. Girdiği karakterler ile seyircileri güldüren Sakallıoğlu'nun ilk sinema filmi Zengo, 6 Mart'ta vizyona giriyor.

Yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın yaptığı film Zengo'nun konusu; Ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

Filmin oyuncu kadrosunda ise; Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Şahan Gökbakar, Yasemin Sakallıoğlu, Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Gökhan Atılmış yer alıyor.

ZENGO FRAGMAN İZLE

ulusal.com.tr