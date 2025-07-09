Yayıncılık tarihine damga vuran ceza: Sözcü TV 10 gün karartıldı!

RTÜK, aldığı yeni kararla Sözcü TV’ye bugüne kadar uygulanmış en ağır yayın durdurma cezasını verdi. 10 günlük yayın durdurma kararıyla birlikte Sözcü TV, hem ekranlarda hem de dijital platformlarda sessizliğe bürünecek. Kararın gerekçesi olarak, kanalın 19 Mart’taki operasyonun ardından başlayan ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla hız kazanan protestoları canlı yayınlaması gösterildi.

Marketing Türkiye'nin haberine göre, RTÜK’ün cezası yalnızca karasal ve uydu yayınlarıyla sınırlı kalmadı. Kurul, kanalın YouTube gibi dijital platformlardaki tüm içerik akışını da bu süre boyunca durdurmasını istedi.

Gece yarısından itibaren devreye giren yaptırım kapsamında, kanal ekranında 10 gün boyunca yalnızca şu ifade yer alacak:

“Yayınımız, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 27.03.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan 17 no’lu kararı uyarınca, kuruluşumuzca 23.03.2025 tarihinde saat 19.59’da yayınlanan Nokta Atışı adlı program yayınında, 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen ‘Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz’ ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 10 gün süre ile durdurulmuştur.”

SÖZCÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sözcü’nün internet sitesinde yayın karartmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“RTÜK, SÖZCÜ TV’ye İmamoğlu protestolarının canlı yayınlanması nedeniyle bugüne dek görülmemiş bir ceza verdi. Bu gece yarısından itibaren doğruları öğrendiğiniz SÖZCÜ TV’nin ekranı 10 gün boyunca karanlıkta kalacak! sozcu.com.tr Türkiye’ye gerçekleri iletmeye devam edecek.

Tarihimizde benzeri olmayan sansür uygulanmaya başlandı. Türkiye zorlu bir demokrasi sınavından geçerken, merkez medyanın en büyük bağımsız kuruluşu SÖZCÜ Medya Grubu da cezalar ile susturulmak isteniyor.Türkiye’nin en büyük internet sitesi sozcu.com.tr yanınızda, bizimle kalın bağımsız habercilik anlayışımızla örtülmek istenen tüm gerçekleri öğrenmeye devam edin.

RTÜK kararıyla SÖZCÜ TV ekranı 10 gün karartıldı. 10 günlük karartma süresince ekranımızda yalnızca RTÜK’ün karar metni yer alacak. Ancak bilinmelidir ki bu karartma, bizim ışığımızı söndüremez.

Mustafa Kemal, 100 yıl önce ‘Basın milletin müşterek sesidir. Medya hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz. Basın özgürlüğünden doğan sakıncaların giderilme aracı yine basın özgürlüğüdür’ demişti.

SÖZCÜ Medya Grubu olarak gazeteciliğin evrensel kurallarına sonuna kadar sadık, objektif duruş ve habercilik namusuna sahip, bizden sunmamız istenilen değil gerçekte olup biteni aktaran çizgimizden dün olduğu gibi bugün de ayrılmayacağız. Çünkü biliyoruz ki SÖZCÜ susarsa Türkiye susar.

Tüm zorlukları sizlerin desteğiyle, omuz omuza aşmaya ve geride bırakmaya kararlıyız. Siz de her gün sozcu.com.tr ve SÖZCÜ Plus üzerinden haberlerimizi takip ederek ve YouTube kanalımıza abone olarak, SÖZCÜ gazetesini satın alarak, bize desteğinizi sürdürebilirsiniz. Gerçeğin sesi sizlerle daha güçlü”