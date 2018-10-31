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Yaysat kapanıyor mu?

Demirörenler Yaysat’ı kapatma kararı aldı. Yaysat’ın kapatılacağı, çalışılan yayın kuruluşlarına “Bu ay son, kapatıyoruz” diye bildirildi.

Yaysat kapanıyor mu?

Demirören Grubu'nun Doğan Medya’yı satın almasıyla Türk medyasında yeni bir dönem başladı.

Demirören Gurubu önce gazetelerdeki ve televizyonlardaki bazı isimlerle yolları ayırdı, en son olarak da Vatan gazetesini kapattı.

VE YAYSAT DA KAPANIYOR

Türkiye’de gazete ve dergilerin dağıtımını yapan iki şirket bulunuyor. Birisi; hükümetin yayın organlarından Sabah ve Atv’nin de içinde bulunduğu Turkuvaz Medya’nın sahibi olduğu Turkuvaz Dağıtım. Medya grubunun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak bulunuyor.  

Diğer dağıtım yapan şirket ise Yaysat. Demirörenler Yaysat’ı da Doğan Medya’dan satın almıştı.

Odatv’nin edindiği bilgiye göre; Demirörenler Yaysat’ı kapatma kararı aldı. Yaysat’ın kapatılacağı, çalışılan yayın kuruluşlarına “Bu ay son, kapatıyoruz” diye bildirildi.

Etiketler; #yaysat #turkuvaz medya #dağıtım #medya #demirören #doğan medya
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