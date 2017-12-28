Gazeteci yazar Buket Aşçı, hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Vatan Kitap eki Yayın Yönetmeni Buket Aşçı yaşamını yitirdi.
KAFA Dergisinden Buket Aşçı'nın ölümüne dair açıklama yapıldı.
Derginin açıklamasında, "Yazarımız, derginin ilk sayılarında en büyük destekçimiz, yol arkadaşımız yazar @buketasci ‘yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her zaman hayat dolu, heyecanlı, enerjik ve hastalığına karşı gerçek bir savaşçıydın... Seni daima öyle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.
ulusal.com.tr
Kanser tedavisi gören yazar Buket Aşçı yakalandığı yaşamını yitirdi
Gazeteci yazar Buket Aşçı, hayatını kaybetti.
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