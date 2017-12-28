banner961
Buket Aşçı hayatını kaybetti
Buket Aşçı hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri'nden Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
Rusya Dışişleri'nden Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı
Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı

Yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören yazar Buket Aşçı yakalandığı yaşamını yitirdi

Yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Buket Aşçı, hayatını kaybetti. 

Bir süredir kanser tedavisi gören Vatan Kitap eki Yayın Yönetmeni Buket Aşçı yaşamını yitirdi.

KAFA Dergisinden Buket Aşçı'nın ölümüne dair açıklama yapıldı.

Derginin açıklamasında, "Yazarımız, derginin ilk sayılarında en büyük destekçimiz, yol arkadaşımız yazar @buketasci ‘yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her zaman hayat dolu, heyecanlı, enerjik ve hastalığına karşı gerçek bir savaşçıydın... Seni daima öyle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #buket aşçı #kafa dergisi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
PFDK yılın son cezalarını açıkladı
Sonraki Haber
Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.