Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödül kimin? (14 Şubat Cuma)

Yemekteyiz'in 130.Bölümünde haftanın şampiyonu belli oldu.

TV8 kanalında yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Seda Sayan'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor.Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.

Dün haftanın birincisi kıyasıya rekabetten sonra Seda Sayan tarafından açıklandı.

Hafta boyunca; Hatice 15 puan, Ali Rıza 14 puan, Zuhal 13 puan, Yasemin ise 19 puan aldı. Son gün yarışmacısı Betül ise yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 10 oldu.

Haftanın sonuncusu Seda Sayan'dan ek olarak aldığı 7 puanla toplam 17 puan alan Betül oldu.

Haftanın dördüncüsü Seda Sayan'dan aldığı 6 puan ile toplamda 19 puan ile Zuhal oldu.

Haftanın üçüncüsü Seda Sayan'dan aldığı 6 puanla toplamda 20 puan alarak Ali Rıza oldu. Seda Sayan, Ali Rıza'nın çok talihsizlik yaşadığını ve aslında daha çok puan alması gerektiğini söyledi.

Haftanın ikincisi açıklanırken Hatice ile Yasemin arasında rekabet yaşandı. Hatic,e Seda Sayan'dan 7 puan aldı ve toplam 22 puan ile haftanın ikincisi oldu.

Haftanın birincisi Seda Sayan'dan 8 puan alan toplamda 27 puanla Yasemin oldu. Yasemin 15 bin liralık ödülü almaya hak kazandı.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ FİNAL ANI İZLE

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