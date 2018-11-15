Yeni Asır’da toplam 9 isimle yollar ayrıldı

Sabah Gazetesi’nde dün birbiri ardına gelen işten çıkarma haberleri sonrası deprem bugün Turkuvaz Grubu’nun bir diğer önemli gazetesi Yeni Asır’ı da vurdu.



Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Yeni Asır’da toplam 9 isimle yollar ayrıldı.



Köşe yazarı Erkin Usman, Yurt Haberlerden Erdal Çarboğa ve Ali Filizkan, Magazin Sorumlusu Kahraman Durak, editör Hürol Dağdelen ile iki spor muhabiri ve iki operatörün görevine bugün itibariyle son verildi.



Türkiye'nin en büyük bölgesel gazetesi niteliğindeki Yeni Asır, 123 yıl gibi uzun bir zaman diliminden beri okuyucu ile buluşuyor.



Ege ile özelde İzmir'le bütünleşen Türkiye'nin en köklü gazetesi, 1895'ten bu yana yayın yapan tek gazete olma rekorunu da elinde tutuyor.