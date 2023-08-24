Yeni dizi Dilek Taşı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Dilek Taşı dizisinden yeni tanıtım videosu!

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Dilek Taşı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Dilek Taşı dizisinden yeni tanıtım videosu!

Yeni dizi Dilek Taşı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Dilek Taşı dizisinden yeni tanıtım videosu!
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Eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Dilek Taşı dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

Yeni dizi Dilek Taşı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Dilek Taşı dizisinden yeni tanıtım videosu! - Resim : 1

TIKLA İZLE : DİLEK TAŞI 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

YENİ DİZİ DİLEK TAŞI YAKINDA EKRANLARDA YERİNİ ALACAK!

Yeni dizi Dilek Taşı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Dilek Taşı dizisinden yeni tanıtım videosu! - Resim : 2


Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizi 1980’li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor.

Yeni dizi Dilek Taşı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Dilek Taşı dizisinden yeni tanıtım videosu! - Resim : 3

Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Daha fazla detay için takipte kalın! Detaylar açıklandıkça sizlere ileteceğiz.

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