2 aydır Yenişafak Gazetesi ve gruba bağlı www.gzt. com haber sitesinde çalışanların maaşını ödeyemeyen grup, tenkisat düğmesine bastı

Yeni Şafak ve TVNET'i bünyesinde bulunan Albayrak Medya Grubu'nda tenkisat depremi yaşanıyor.



MedyaRadar'ın haberine göre, hükümete yakınlığı ile bilinen grupta yenisafak.com.tr ve iştiraki gzt.com dijital bölümden 22 kişi işten çıkartıldı.



Gazeteye de sıçrayan tenkisat dalgası şimdilik 8 kişiyi işsiz bırakırken işten çıkartmaların önümüzdeki günlerde de süreceği düşünülüyor.



Yıl sonuna kadar devam edecek olan işten çıkarmaların grubun televizyon kanalı TVNET'e de sıçraması bekleniyor.



Çalışanlara işten çıkartılma gerekçesi olarak Albayrak Grubu tarafından Şeker Fabrikaları'nın satın alınması dolayısıyla yapılan 600 milyon EURO yatırımın gösterildiği belirtildi.