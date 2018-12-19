banner999
Fed Başkanı Powell, faiz kararını değerlendirdi
Fed Başkanı Powell, faiz kararını değerlendirdi
 Kırklareli'nde okullar tatil edildi
 Kırklareli'nde okullar tatil edildi
Ali Tatar kabri başında anıldı
Ali Tatar kabri başında anıldı
Yıldırım ve Yücel'den komşularla işbirliği vurgusu
Yıldırım ve Yücel'den komşularla işbirliği vurgusu

Yeni Şafak'ta 30 gazeteci işten çıkarıldı

2 aydır Yenişafak Gazetesi ve gruba bağlı www.gzt. com haber sitesinde çalışanların maaşını ödeyemeyen grup, tenkisat düğmesine bastı

Yeni Şafak'ta 30 gazeteci işten çıkarıldı

Yeni Şafak ve TVNET'i bünyesinde bulunan Albayrak Medya Grubu'nda tenkisat depremi yaşanıyor.

MedyaRadar'ın haberine göre, hükümete yakınlığı ile bilinen grupta yenisafak.com.tr ve iştiraki gzt.com dijital bölümden 22 kişi işten çıkartıldı.

Gazeteye de sıçrayan tenkisat dalgası şimdilik 8 kişiyi işsiz bırakırken işten çıkartmaların önümüzdeki günlerde de süreceği düşünülüyor.

Yıl sonuna kadar devam edecek olan işten çıkarmaların grubun televizyon kanalı TVNET'e de sıçraması bekleniyor.

Çalışanlara işten çıkartılma gerekçesi olarak Albayrak Grubu tarafından Şeker Fabrikaları'nın satın alınması dolayısıyla yapılan 600 milyon EURO yatırımın gösterildiği belirtildi.

Etiketler; #yeni şafak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.