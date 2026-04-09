Yeraltı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?

Yeraltı dizisinin 11. bölümünde yaşanan gelişmeler, hikâyede dengeleri kökten değiştirdi. Paşa’nın yaşadığı kayıp, tüm karakterlerin hayatında derin bir kırılmaya neden oldu. Onu yeniden ayağa kaldırmak isteyenlerle acısıyla baş başa kalmayı tercih eden Paşa arasında sert bir ayrışma yaşandı. Bozo’nun yüzleşmesi ve Ceylan’ın içten sözleri, Paşa’yı geri dönüşü zor bir kararın eşiğine getirdi.

Ceylan cephesinde bastırılan duygular yeniden gün yüzüne çıktı. Mantığıyla hareket etmeye çalışan Ceylan, kalbinin yön verdiği farklı bir yolun içine sürüklendi.

Sultan ile Haydar Ali arasında kurulan hassas denge ise söylenen kadar söylenmeyen sözlerin de etkisiyle daha da kırılgan hale geldi. Bu ilişkide atılacak tek bir adımın tüm dengeleri değiştirebileceği görüldü.

Azize tarafında Avrupa’dan gelen misafir, yalnızca bir ziyaretçi olarak kalmadı ve olayların seyrini değiştirecek yeni bir güç olarak sahneye dahil oldu.

Kartal’ın Yeraltı’na gelişiyle birlikte güç dengeleri yeniden şekillendi, kimin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha sorgulandı.

YERALTI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Yeraltı 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında izleyiciler NOW TV’nin resmi platformları üzerinden yeni bölüme dair ilk görüntülere ulaşabilecek.