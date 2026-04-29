Yeraltı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?

YERALTI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Bozo’nun tüm aileyi çiftlikte toplaması, dışarıdan sıradan bir kutlama gibi görünse de perde arkasında çok daha büyük bir plan vardır. Herkes keyifli bir gün geçirdiğini sanırken, Kartal’ın kurduğu sinsi düzenek beklenmedik bir anda devreye girer ve yaşanan patlama Yeraltı’nda taşları yerinden oynatır. Bu saldırı, savaşın artık çok daha kişisel bir hale geldiğini herkese gösterir.

Yaşanan felaketin ardından Haydar Ali için dünya durma noktasına gelir. Kardeşinin yaşam mücadelesi, onu hem kendi geçmişiyle hem de yaptığı seçimlerle yüzleşmeye zorlar. Vereceği tepki yalnızca kendisini değil, çevresindeki herkesi etkileyecek kadar büyük olacaktır.

Ceylan ise bir yandan Haydar Ali ile arasında yıllardır bastırdığı duygularla yüzleşirken, diğer yandan Bozo’yla kurduğu hayatın çatırdamaya başladığını hisseder. Söylenemeyen her gerçek, ertelenen her hesaplaşma onları geri dönülmez bir sona yaklaştırmaktadır.

Öte yandan Kartal’ın Kaan üzerinden kurduğu oyun, savaşın seyrini değiştirecek yeni bir kırılma yaratır. Yapılan fedakarlık ile işlenen ihanet arasındaki çizgi silinirken, bazı kararların bedeli yalnızca verenlere değil herkese ödetilecektir.

YERALTI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı dizisinin 14. bölüm fragmanı henüz resmi olarak yayınlanmadı.

Ancak dizinin önceki yayın takvimine bakıldığında fragmanların genellikle yeni bölümden 1 ila 3 gün önce paylaşıldığı biliniyor. Bu nedenle fragmanın kısa süre içinde Now TV ve dizinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanması bekleniyor.