Yeraltı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Gerilim ve duygusal sahnelerin öne çıktığı bölüm sonrası dizinin takipçileri “Yeraltı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Başrollerinde Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medyada da gündem oldu.

YERALTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan Yeraltı’nın son bölümünde Kartal’ın Ceylan’ı kaçırmasıyla başlayan olaylar dengeleri değiştirdi.

Bozo’nun Kartal’ı tuzağa düşürdüğünü düşündüğü sırada Kartal’ın, Ceylan’ın kaçırıldığı görüntüleri Bozo’ya izletmesi dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

Ceylan’ın hayatını kurtarmak isteyen Haydar Ali’nin tek başına çıktığı tehlikeli yolculuk bölümün en kritik anlarından biri oldu.

Haydar Ali’nin Ceylan’ı kurtarmasının ardından yaşananlar ise yeni bir kırılmanın kapısını araladı.

CEYLAN’DAN BÜYÜK İTİRAF

Yaşadıklarının ardından büyük bir duygusal patlama yaşayan Ceylan, Haydar Ali’ye gerçek hislerini anlattı.

Ceylan’ın, yaşadığı her şeye onu sevdiği için katlandığını gözyaşları içinde itiraf etmesi dikkat çekti.

Bu gelişmenin ardından Haydar Ali’nin geçmişte bildiği birçok şeyi sorgulamaya başladığı görüldü.

Dizinin son bölümünde Bozo ile Ceylan arasındaki ilişki de önemli bir dönemece girdi.

Ceylan’ın hayal ettiği yaşam ile Bozo’nun kurduğu düzen arasındaki farkın iki karakter arasında büyük bir kırılmaya neden olduğu görüldü.

YERALTI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

16. bölüm fragmanı yayınlandığında NOW TV’nin resmi sosyal medya hesapları ve dijital platformları üzerinden paylaşılması bekleniyor.