Yeraltı 2. sezon tarihi, yeni sezon ne zaman başlayacak?

NOW TV dizisi Yeraltı, bu akşam yayınlanacak 16. bölümüyle erken bir sezon finali yapıyor. İzleyicilerin merakla beklediği "Yeraltı 2. sezon olacak mı?" sorusu yanıt buldu.

NOW TV ekranlarında bu sezona damga vuran Medyapım imzası taşıyan iddialı dizi Yeraltı, ekran macerasına kısa bir ara veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla reyting listelerinin üst sıralarından inmeyen yapım, bu akşam ekranlara gelecek bölümüyle ilk sezonunu noktalıyor. Erken gelen bu ara, dizinin hayranları arasında "Yeraltı final mi yapıyor, 2. sezon olacak mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte fenomen diziye dair merak edilen tüm detaylar...

Yeraltı sezon finali ne zaman?

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi başarılı isimlerin paylaştığı Yeraltı dizisi, 20 Mayıs 2026 Çarşamba (bu akşam) yayınlanacak olan 16. bölümüyle sezon finali yapıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu dizi, bu bölümün ardından yaz arası verecek ve çekim ekibi ile oyuncular yaz döneminde dinlenmeye çekilecek.

Dizinin 16. bölümde erken bir sezon finali kararı alması izleyicilerde "Dizi yayından mı kaldırılıyor?" endişesi yaratsa da gerçek kısa sürede netleşti. Yayınlandığı ilk günden beri yüksek reyting oranlarına ulaşan ve kemik bir izleyici kitlesi edinen Yeraltı dizisi için kesin olarak 2. sezon onayı verildi. Dizi, final değil, sadece sezon arası veriyor ve yeni sezonda da NOW TV ekranlarında macerasına devam edecek.

Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yeraltı dizisinin 2. sezon başlangıç tarihiyle ilgili olarak yapım şirketinden veya kanaldan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye'deki televizyon yayıncılığı gelenekleri ve dizi sektörünün genel işleyişi göz önünde bulundurulduğunda; Yeraltı dizisinin yeni sezon bölümlerinin 2026 yılının Eylül veya Ekim ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

