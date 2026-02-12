Yeraltı 3. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle

Başrollerinde Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan’ın yer aldığı Yeraltı dizisi, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yeraltı dizisi, üçüncü bölümüyle Çarşamba akşamı NOW ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yayın sonrası bölümün izleme seçenekleri ve detayları merak konusu oldu.

YERALTI 3. BÖLÜM KONUSU

Hamburglu’nun teklifi aile içinde açık açık tartışılırken, Bozo’nun “yeraltından gelecek işaret”i beklemesi yaklaşan savaşın sadece görünen yüzü olduğunu hissettirir.

Devlet cephesinde Aslı’nın Pınar’ı köşeye sıkıştırması dengeleri daha da karmaşık hale getirirken, Ceylan ile Bozo arasında “ihanet” kelimesinin gölgesi dolaşmaya başlar.

Sultan’ın Haydar Ali’yle yaptığı beklenmedik anlaşma ve gece yaşanan sarsıcı yüzleşme ise sadece iki gencin değil, iki ailenin kaderini de etkileyecek bir kırılmanın fitilini ateşler.

Yeraltı, üçüncü bölümünde hem duygusal hem politik cephede gerilimi yükseltiyor ve savaşın artık sadece bir ihtimal olmadığını hissettiriyor.

YERALTI 3. BÖLÜM FULL NEREDEN İZLENİR?

Yeraltı dizisinin bölümleri, televizyon yayınının ardından NOW TV’nin resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden izlenebiliyor. NOW TV’de yer alan bölüm arşivinden dizinin yayınlanan bölümlerine full HD kalitesinde ulaşılabiliyor.

YERALTI 3. BÖLÜM YOUTUBE’DA VAR MI?

Yeraltı dizisinin bölümleri, yayın sonrası resmi platformlarda ve dizinin YouTube kanalında izlenebiliyor.