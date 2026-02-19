Yeraltı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek?

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Yeraltı dizisi, yeni bölümüyle gündemde. Suç dünyasının karanlık atmosferinde şekillenen hikâyesiyle dikkat çeken dizi için bu kez “5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu öne çıktı.

İzleyiciler, Yeraltı 5. bölüm fragmanının paylaşılıp paylaşılmadığını araştırırken, fragmanla ilgili son durum da belli oldu.

YERALTI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı dizisinin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın, yeni bölüm tarihine yaklaşırken NOW’un resmi kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yeraltı dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Dizide ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak da rol alıyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını konu alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan karakter için aşk ise zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.