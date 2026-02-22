Yeraltı 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı: Yeni Bölümde Neler Olacak?

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisinin 5. bölümüne ait ilk fragman yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda, Sultan'ın, Haydar Ali’ye "Birbirimize bir şans verelim" teklifinde bulunurken bir yandan da Haydar Ali’nin geçmişine dair sorular soruyor.

Yeraltı dizisinin 5. bölümü 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20:00’de NOW ekranlarında yayınlanacak.

5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE