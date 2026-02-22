Yeraltı 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı: Yeni Bölümde Neler Olacak?

NOW’da ekranlara gelen Yeraltı dizisinin merakla beklenen 5. bölümünden ilk fragman izleyiciyle buluştu.

Yayınlanma:

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisinin 5. bölümüne ait ilk fragman yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda, Sultan'ın, Haydar Ali’ye "Birbirimize bir şans verelim" teklifinde bulunurken bir yandan da Haydar Ali’nin geçmişine dair sorular soruyor. 

Yeraltı 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı: Yeni Bölümde Neler Olacak? - Resim : 1

Yeraltı dizisinin 5. bölümü 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20:00’de NOW ekranlarında yayınlanacak.

