Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Yeraltı dizisi, son bölümüyle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Suç dünyasının karanlık atmosferini ekranlara taşıyan yapımda gözler şimdi 6. bölüm fragmanına çevrildi.

YERALTI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı dizisinin 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın, yeni bölüm tarihine yaklaşırken NOW’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor. Fragman yayınlandığında izleyiciler resmi kanallar üzerinden ulaşabilecek.

5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 5. bölümünde gerilim zirveye çıktı. Bozo’nun Haydar Ali için kurşunun önüne atlaması dengeleri değiştirdi. Bu fedakârlık sonrası taraflar arasındaki hesaplaşma daha da derinleşti.

Caner’in yakalanmasıyla birlikte yeni bir kriz baş gösterirken, Zafer’in devreye girmesi olayları farklı bir boyuta taşıdı. Haydar Ali vicdanı ile gücü arasında sıkışırken, Ceylan yaşananların arkasındaki gerçeği çözmeye çalıştı.

Paşa cephesinde ise perde arkasında yürütülen planların izleri belirginleşti. 5. bölüm, yeraltı dünyasındaki savaşın artık açık bir çatışmaya dönüşeceğinin sinyallerini verdi.

Yeraltı’nın 6. bölümünde ise bu gerilimin nasıl sonuçlanacağı ve karakterlerin hangi tarafı seçeceği merak ediliyor. Fragmanın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.