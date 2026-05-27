Yeraltı bugün var mı? 27 Mayıs NOW TV yayın akışı: Yeraltı ne zaman?

Yeraltı izleyicileri yayın akışında yeni bölümü göremeyince araştırmaya başladı. Dizinin bu hafta neden ekrana gelmediği ve yeni sezon tarihine ilişkin detaylar belli oldu.

Yeraltı dizisinin bu akşam yayın akışında yer almaması, izleyicilerin dikkatini çekti. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizinin takipçileri, “Yeraltı neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı.

YERALTI BU AKŞAM VAR MI?

Yeraltı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

YERALTI NEDEN YOK?

Yeraltı dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin ikinci sezonunun yaz arasının ardından Eylül-Ekim döneminde yeniden başlamasının beklendiği öğrenildi.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sezon finalinde Haydar Ali ile Kartal’ın karşı karşıya gelmesi dizide büyük kırılmalara neden oldu. Boğazın ortasında başlayan hesaplaşmada Haydar Ali’nin yalnızca düşmanlarıyla değil kendi kaderiyle de yüzleştiği görüldü.

Bozo’nun Haydar Ali’ye yönelik planları ise yeni bir boyuta taşındı. Haydar Ali için yeni bir yol açılırken, bu yolun onu nasıl bir sona sürükleyeceği merak konusu oldu.

Ceylan’ın, Haydar Ali’nin gitmeye kararlı olduğunu hissetmesi dikkat çekerken, Bozo’nun geleceğe yönelik planlarının çevresindeki insanlar için tehdit oluşturmaya başladığı görüldü.

Azize cephesinde alınan sürpriz kararların ardından ise yıllardır süren düşmanlıklarda dengeler değişti. Dizinin sezon finali bölümü, yeni sezona dair birçok soru işareti bıraktı.

