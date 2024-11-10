'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural yeni mesleğini açıkladı

Psikoz teşhisi konulan ve uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Kural, bu zorlu süreci geride bıraktı.

44 yaşındaki eski oyuncu, yeniden oyunculuk yapmaya sıcak bakmadığını belirterek yeni mesleğiyle gündeme geldi.

Kural, madencilikle ilgilendiğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını açıkladı. "Bir odamı atölye haline getirdim. Burada değerli ve değersiz taşları, metalleri inceliyorum. Madencilik üzerine düşünüyorum; altın tüccarlığı, elmas ticareti gibi alanlarda çalışmalar yapıyorum" sözleriyle yeni yolculuğunu anlattı.