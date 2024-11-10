'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural yeni mesleğini açıkladı

90'lı yıllarda "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anılan ve Emret Komutanım, Lise Defteri, Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Arda Kural, sağlık sorunları nedeniyle bir dönem zorlu günler yaşamıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural yeni mesleğini açıkladı
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Psikoz teşhisi konulan ve uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Kural, bu zorlu süreci geride bıraktı.

44 yaşındaki eski oyuncu, yeniden oyunculuk yapmaya sıcak bakmadığını belirterek yeni mesleğiyle gündeme geldi.

Kural, madencilikle ilgilendiğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını açıkladı. "Bir odamı atölye haline getirdim. Burada değerli ve değersiz taşları, metalleri inceliyorum. Madencilik üzerine düşünüyorum; altın tüccarlığı, elmas ticareti gibi alanlarda çalışmalar yapıyorum" sözleriyle yeni yolculuğunu anlattı.

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