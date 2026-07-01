Yeşilçam'dan acı haber! Usta Oyuncu Kamuran İnselel hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlanması üzerine acilen hastaneye kaldırılan deneyimli sanatçı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Bir süredir burada doktorların gözetiminde olan ve yaşam savaşı veren İnselel, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncunun vefat haberini sanat dünyasını derinden sarsan bir açıklamayla Film-San Vakfı duyurdu. Vakıf tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAMURAN İNSELEL KİMDİR? YEŞİLÇAM'IN SESSİZ ÇINARI

Türk sanat dünyasının en deneyimli ve saygın isimlerinden biri olarak gösterilen Kamuran İnselel, kariyeri boyunca tiyatro sahnelerinden sinema perdelerine, oradan da televizyon ekranlarına uzanan muazzam bir iz bıraktı.

Özellikle Yeşilçam'ın altın döneminde üstlendiği rollerle tanınan İnselel; "Sefiller", “Zirvenin Bedeli”, “Yapayalnız” ve “Devrim Gecesi” gibi Türk sinema tarihinin dönem yansıtan kritik filmlerinde rol almıştı. Farklı karakterlere hayat verme yeteneğiyle yapımcıların ve yönetmenlerin aranan isimleri arasında yer alan usta sanatçı, kariyeri boyunca çizdiği çizgiden ödün vermeyerek geniş bir hayran kitlesinin saygısını kazanmıştı. Sanatçının vefatı, sinema camiasında büyük bir boşluk yarattı.