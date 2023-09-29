Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti

Yeşilçam'ın aranan güzelleri arasında yer alan Serpil Nur, Tarık Akan ve Adile Naşit ile birlikte rol aldığı Ah Nerede filmi ile hafızalarımızda yer edindi. Serpil Nur'un son hali ise görenleri şaşırttı. Kameralardan uzak bir hayat süren ünlü oyuncuyu görenler 'nereden nereye' diye yorumlar yapıyor.