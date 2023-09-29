Yeşilçam'ın Sarışın Güzeli Serpil Nur Son Haliyle "Nereden Nereye" Dedirtti
Yeşilçam'ın güzel ve başarılı oyuncuları sıklıkla gündeme geliyor. Bu kez de 'Ah Nerede' filmi ile hafızalarımızda yer edinen Serpil Nur'un son hali herkesi şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan güzel oyuncuyu sevenleri tanıyamadı. İşte Serpil Nur'un son hali!
Yeşilçam'ın aranan güzelleri arasında yer alan Serpil Nur, Tarık Akan ve Adile Naşit ile birlikte rol aldığı Ah Nerede filmi ile hafızalarımızda yer edindi. Serpil Nur'un son hali ise görenleri şaşırttı. Kameralardan uzak bir hayat süren ünlü oyuncuyu görenler 'nereden nereye' diye yorumlar yapıyor.
Birçok ünlü ismin tanınmasında büyük rol oynayan Yeşilçam filmleri, kadın oyuncuların güzelliğiyle de dikkatleri çekiyor.
Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın'ın dört yapraklı yoncası olarak adlandırıldığı Yeşilçam'ın bir diğer güzeli ise Serpil Nur.
SERPİL NUR'U GÖRENLER TANIYAMADI
Birçok filmde rol almış olan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak kalmaya çalışıyordu. Başta Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur olmak üzere birçok ünlü güzellerin değişimleri herkesi şaşırtıyor.
Bir dönemin fırtınalar estiren aktrisi Serpil Nur, Ah Nerede ve Umudumuz Şaban gibi filmlerde rol aldı.