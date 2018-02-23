Bodrum’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı- yönetmen E.D., polis operasyonuyla otelde yakalandı. E.D.’nin, İstanköy (Kos) Adası’na kaçma hazırlığı yaparken gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya ve İran rejimin garantörüdür. Astana sürecindeki amacımız güçlü bir şekilde Suriye'de ateşkesi tesis etmek ve çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasıydı. Biz muhalefetin, Rusya ve İran ise rejimin garantörü. Son zamanlarda rejimin ihlalleri çok arttı. Doğu Guta'da hava saldırıları kabul edilemez. Rusya ve İran'ın rejimi durdurması gerekiyor. İdlib'de terörist gruplar da var.



Eli silahlı terör gruplarının başka yerlerden çıkmasına izin vermişlerdi. Şimdi onları gönderdikleri yerlere saldırıyorlar. Bu terör gruplarıyla mücadeleye birlikte devam edelim.



Bugün BM'ye sunulan ateşkes tasarısı ve diğer önerilerin tamamı rejim ve muhalifler arasındaki ateşkestir. Ancak terör örgütleriyle mücadele devame edecek. Çatışmaların başladığı günlerden bu yana Doğu Guta'da binlerce insan öldü. Yeter artık bu insanlar ölmesin. Ateşkes konusunda Rusya'nın da duyarlı olması lazım. Her iki ülkenin de daha fazla sorumluluk alması lazım."



İLK TEPKİ ÖMER ÇELİK'TEN GELMİŞTİ



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda'nın 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının ardından “Bu kararın neticesinde ortaya çıkan şey hiçbir şekilde Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine olanak sağlamayacaktır. Bu karar sonucunda ortaya çıkan şey, bu meselenin konuşulmasına, iyi bir diyalog ortamı oluşmasına da imkan sağlamayacaktır” açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan, Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararı için Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.