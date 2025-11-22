Yönetmenden paylaşım! Taşacak Bu Deniz 8. bölümde Eleni’nin Esmenin kızı olduğu öğrenilecek mi?

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle reyting rekoru kırdı. Eleni’nin gerçeğini bekleyen seyirci hayal kırıklığı yaşarken dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, “Asıl bölüm haftaya” paylaşımıyla beklentiyi artırdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
TRT 1'in Karadeniz temalı dizisi Taşacak Bu Deniz, dün akşam (21 Kasım) ekrana gelen bölümüyle reytinglerde zirvede yer aldı. Seyirci, bölüm boyunca Eleni’nin Esme ve Adil’in kızı olduğunu öğrenmesini beklese de beklenen açıklama gelmedi. Buna rağmen dizi kendi rekorunu kırarak 15 reyting aldı.

Cuma akşamlarının tartışmasız galibi haline gelen yapım, son haftalarda Kızılcık Şerbeti’nin uzun soluklu liderlik serisini de geride bıraktı. 21 Kasım’da yayınlanan bölümde özellikle Eleni’nin kimliği etrafında gelişen olaylar izleyiciyi ekrana bağladı.

Bölüm sonunda Şerif’in hamlesiyle Eleni’nin Hicran’ın kızı olduğunun açıklanması ise izleyicilerde hayal kırıklığı yarattı. Bu gelişme sonrası dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak’tan beklenmedik bir paylaşım geldi.

Yönetmenden paylaşım! Taşacak Bu Deniz 8. bölümde Eleni’nin Esmenin kızı olduğu öğrenilecek mi? - Resim : 1

Taşacak Bu Deniz’in reyting sonuçlarına yorum yapan Bayrak, “Asıl bölüm haftaya” notunu düşerek merakı daha da artırdı. Bu açıklamanın ardından seyirci, Eleni gerçeğinin artık ortaya çıkıp çıkmayacağını sorgulamaya başladı.

