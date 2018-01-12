Video çekimi gerçek sanılan YouTuber Orkun Işıtmak saldırıya uğradı. Işıtmak, yanlış anlaşılma sonucu darp edildi

YouTube fenomeni Orkun Işıtmak saldırıya uğradı. Işıtmak, yanlış anlaşılma sonucu darp edildi.



Tarlabaşı’na giderek burada bir video çeken Orkun Işıtmak, boks eldivenlerini giyerek karşısındaki bir kişiyle dövüşmeye başladı.



YouTube’da 4 milyondan fazla abonesi bulunan Işıtmak, aldığı eğitimi test ederken çekimi gerçek sanan birisinin yumruklu saldırısına hedef oldu.



YouTube fenomeni, aldığı yumruk sonucu yere düştü. Işıtmak saldırıyı ufak morluk ve çiziklerle atlattı.



Işıtmak, saldırı sonrası çektiği videoda, “Siz bir de karşıdakini görün” dedi.



