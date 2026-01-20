Youtube haber kanalları reyting raporu açıklandı: Ulusal Kanal 3 kategoride zirvede!

Medya Takip Merkezi tarafından yayınlanan 05.01 - 11.01.2026 tarihli "YouTube Rating Report" verilerine göre, Ulusal Kanal dijital platformda en çok dikkat çeken mecra oldu.

İZLENME VE ETKİLEŞİMDE AÇIK ARA LİDERLİK

Hafta boyunca 42 milyon 841 bin 865 izlenme sayısına ulaşan kanal, "En Çok İzlenen Kanal" kategorisinde zirveye yerleşti.

Sadece izlenme oranlarıyla sınırlı kalmayan başarı grafiği, etkileşim verilerine de yansıdı. Kanal, 452 bin 808 etkileşim ile "En Çok Etkileşim Alan Kanal" olurken, 432 bin 163 beğeni sayısı ile "En Çok Beğeni Alan Kanal" unvanını da elde etti.

Raporun diğer başlıklarında ise "En Çok İçerik Üreten Kanal" kategorisinde liderlik, haftada 660 içerik girişi sağlayan Halktv'nin oldu. Halktv aynı zamanda 35 bin 160 yorum ile "En Çok Yorum Alan Kanal" olarak kayıtlara geçti. Abone kazanımında ise zirve değişti. Haftalık bazda 10 bin yeni abone kazanan GZT, "En Çok Abone Edinen Kanal" kategorisinde ilk sırada yer aldı.