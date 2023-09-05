Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin 2. sezonu başladı mı? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 2023

İlk sezonuyla rekor kıran Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinden büyük atak var. 2023 yılında 2. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen dizi hakkında merak edilenleri derledik. Peki Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin 2. sezonu başladı mı?

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin 2. sezonu başladı mı? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 2023
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin 2. sezonu başladı mı? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 2023
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitabından uyarlanan ve 2000'li yıllara damga vuran proje 2022 yılında Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olarak yeniden ekranlara geldi. Amazon'un 1 milyar dolar yatırım yaptığı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizi ilk sezonuyla rekor kırmıştı. Dizi 17 Ekim 2022 Pazartesi günü 8. bölümüyle ilk sezon finali yapmıştı. Hayranları ise merakla 2. sezonun ne zaman yayınlanacağını merak etti. 

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PEKİ YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi macerasında zamanda yolculuk yapan yapım Orta Çağ dünyasının tarihini ele alıyor. İkinci Çağ kahramanlarını ilk kez ortaya çıkaran yapımda yüzüklerin ilk ortaya çıktığı an anlatılıyor. Kötü ve iyiliğin ayrılmaya başladığı bu nokta hakkında sırlar veren dizi karanlık dünyanın yüzlerini de seyirciye sunuyor.  Zaman yolculuğu seyircinin 8 bölümlük kursağında bıraksa da dizi de farklı ırkların ve tenlerin  yer alması eleştirilere neden olmuştu.

Ancak yönetmen bu kez gerçek dünyayı yansıtmayı hedeflediğini belirtti. Dizinin ikinci sezon çekimleri medyadan sır gibi saklanırken iddialara göre 2024 yılının ilk aylarında dizi 8 bölüm olarak yeniden Amazon Prime Video'da yer alacak. 

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCULARI 

Peter Mullan - Durin III

Cynthia Addai - Robinson - Míriel

Robert Aramayo - Elrond

Owain Arthur - Durin IV

Maxim Baldry - Isildur

Nazanin Boniadi - Bronwyn

Morfydd Clark - Galadriel

Ismael Cruz Córdova - Arondir

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