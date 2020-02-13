Zemheri 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 5. bölüm özeti...

Her çarşamba akşamı ekrana gelen Zemheri dizisinde yaşanan sahnelerle izleyenler ekranlara kilitlendi. Ayaz ile Firuze'nin aşklarına kader engel olurken ikili sevdikleri için mücadele ediyor. Ertan ise aşklarına en büyük engel olarak ortalarında durmaya devam ediyor.

Zemheri'nin 5. bölümünde; Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır.

Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye'yi de derinden etkiler. Berrak ise Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar.

Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.

Dizinin yeni bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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