Zeynep Bastık, Yasak Elma'ya geri dönüyor

Geçen bölümü ile gündeme oturan Yasak Elma dizisinde bu bölüm izleyicileri yine sürprizler bekliyor. Geçtiğimiz sezon Yıldız ile Zeynep'in kuzeni rolünde oynayan Zeynep Bastık, yakın olduğu karakter Zeynep diziden ayrılınca, yeni sezonda görünmemişti.

Yasak Elma'nın önümüzdeki bölümünde Yıldız'ın sürpriz doğum günü partisinde Bastık sahne alıyor.

Ünlü şarkıcının dizinin devamında olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

YASAK ELMA 69. BÖLÜM FRAGMAN

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