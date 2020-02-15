Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli oldu! 14 Şubat Cuma Zuhal Topal birincisi kim? Zuhal Topal'la Sofrada izle

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluştu, kıyasıya rekabet yaşandı. 14 Şubat Cuma gününde Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi belli oldu.

15 bin liranın sahibi Manolya oldu. Gökçeada'dan yarışmaya katılan gelin ve kayınvalidesi evde coşkulu anlar yaşadı. Kayınvalidelerden 18, Zuhal Topal'dan ise 9 puan alan Manolya, 27 puanla haftayı birinci tamamladı.

Haftanın sonuncusu 21 puanla Zehra oluyor. 3. ve 4. aynı puanı alıyor ve büyük ödüle veda eden iki isim 25 puanla Begüm ve Emine oldu.

Sevgi Çiçek ise 26 puanla ikinci oldu.

ZUHAL TOPAL İLE SOFRADA FİNAL ANI İZLE

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