Zümrüdüanka 3. bölüm izle... Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 4. bölüm fragmanı izle...

Cumartesi günlerinin yeni dizisi Zümrüdüanka'nın 3. bölümünde; Serhat’ın Zümrüt’le evleneceğini açıklaması Demirkan Konağı’nı temellerinden sarsmıştır. Kurduğu oyunun son anda bozulmasını hazmedemeyen Abbas, Zümrüt’ü hiç beklemediği bir yerden yaralamaya hazırlanmaktadır. Azimet’in ise içine büyük bir şüphe düşmüştür. Serhat’la Abbas arasındaki savaş holdingde de bütün hızıyla sürerken Serhat arka arkaya yaptığı hamlelerle Abbas’ı köşeye sıkıştırır. Öte yandan Ülfet’in hesapsızca hareketleri Rüstem’i iyice çileden çıkarmaya başlamıştır. Her şeyin yoluna gireceğini düşünen Zümrüt ise yanıldığını kısa sürede anlayacaktır. Zümrüt, Serhat’ın kalbini tekrar kazanabilecek midir? Serhat yüreğinin sesine dur diyebilecek midir? Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir?

ZÜMRÜDÜANKA 3. BÖLÜM İZLE

ZÜMRÜDÜANKA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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