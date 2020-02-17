Zümrüt pes mi edecek? Zümrüdüanka 4. bölüm izle... Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zümrüdüanka her cumartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Ceren Yılmaz ile Alp Navruz'un paylaştığı dizide dün Zümrüt'ün yaşadıkları tüm izleyenleri üzdü.

Zümrüdüanka'nın 4. bölümünde; Öfkeyle kalkıp zararla oturan Abbas, Zümrüt’ün yaptığını asla unutmayacaktır. Zümrüt, olanlardan Serhat’a bahsetmese de yaşadıklarını kolay kolay unutamaz. Azimet, Zümrüt’ün Demirkan Konağı’ndaki varlığını kabullenmeye niyetli değildir. Abbas ise kafasındaki şüphelere bir cevap bulmak için Ülfet ve Meliha’nın kapısını çalar. Sonuçta eline geçen şey onu bile şaşırtacaktır. Öte yandan Ülfet, Rüstem’i kendinden uzaklaştırmaya devam ederken başına geleceğin farkında değildir. Saniye’nin her geçen gün Serhat’a daha fazla yakınlaşması ise Zümrüt’ü büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Dizinin yeni bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

ZÜMRÜDÜANKA 4. BÖLÜM İZLE

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