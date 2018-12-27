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Diğer Yazıları 27.12.2018 - Merkez Bankası 2018'i nasıl geçirdi?

27 Aralık 2018, 17:02

Geç kalan müdahaleler,yanlış yapılan adımlar,enflasyonda ve döviz kurunda tarihi yükselişler,hiç şüphesiz 2018 yılı Merkez Bankası’nın çok zorlandığı ve deyim yerindeyse hayatının sınavını verdiği çok zor bir yıl oldu.



PPK Ocak toplantısında faizleri sabit tuttu.Herhangi bir oynama yapılmadı.



Mart toplantısında yine herhangi bir değişikliğe gidilmedi.Kur 3.90’lı seviyelerde fiyatlandı.



Trump’ın Mart’ta çelik ve alüminyumda ek vergi kararı alması kurdaki oynaklığın başlamasına neden oldu,Bizim gibi gelişen ülke piyasalarında da karamsarlığa neden olurken,dolar 4TL üzerindeki hareketine başladı.



‘Siyasi konjektürden sürekli faiz artışı enflasyonu yükseltiyor’açıklamaları Merkez Bankası’nın adımları geç atmasına sebep olurken dolarda volatilite yükselmeye devam etti.



Merkez Bankası ilk faiz artırımına Nisan toplantısında gitti.Geç likidite penceresini 75bp (puan) artırarak %13.50’ye çıkardı.Enflasyon ve ithalat fiyatlarındaki artış nedeniyle faiz artışına giden TCMB karar sonrası kur yine 4TL üzerindeki fiyatlamasına devam etti.



Gelelim Mayıs toplantısına;TCMB takviminde olmayan olağanüstü toplantısıyla 300bp (puan) faiz artışına gitti.GLP faiz oranını %16.50’ye çıkardı.Merkez Bankası faiz artışına enflasyon ve dövizdeki hareketliliği neden gösterirken,rekor tazeleyen dolar 5TL civarlarından 4.50 TL seviyelerine geriledi.



Dolar kuru faiz artışlarına rağmen durmak bilmedi.



TCMB Haziran ayı toplantısında,GeçLikidite Penceresi (GLP) faiz oranını 125bp daha artırarak %17.75’e yükseltti.



Temmuz toplantısında herhangi bir değişikliğe gitmeyen TCMB piyasa dinamiklerini izleyeceğini ve para politikasındaki sıkı duruşun süreceğini belirtti.



Kara Ağıstos ayı diye belirttiğimiz Ağustos ayında dolar kuru tarihi yükseliş yaşadı.7.25TL’lere kadar yükselen kur karşısında TCMB faiz alternatifi dışında zorunlu karşılıklarda indirime gitti.3/2 rakamına çeken TCMB burdan bankalara kaynak sağlamayı düşündü.Ve zorunlu karşılıklarda indirim hamlesinin yanı sıra swap oranlarında da daraltmaya gitti.

Eylül ayında enflasyonun %18’lere gelmesi doların ateşinin düşmemesi ile TCMB piyasa beklentisi üzerinde rekor bir artış yaparak faizleri 625 baz puan artırdı.GLP faiz oranı %24’yükseldi.



Ekim ayında enflasyonda son 15 yılın zirvesini yaşadık.%24.52’lere yükselen enflasyon karşısında TCMB herhangi bir müdahaleye gitmezken.



Aralık ayında petrol fiyatlarındaki düşüş ve enerji fiyatlarında gelen indirimlerle gelen enflasyon %21.62’lere geriledi.Piyasada Aralık ayındaki bu düşüşlerin ardından bir faiz indirimi beklentisi oluşurken TCMB faiz indirimine gitmeyerek ‘bekle gör’politikasını tercih etti.



Ekonomist olarak ben de Aralık ayında faiz indirimini beklemiyordum.Çünkü küresel piyasalarda petrol de enerji fiyatlarındaki sert düşüşler enflasyonumuzu düşürdüğünü düşünürken bu suni enflasyon düşüşü karşısında TCMB’nin adım atmamasını doğru buluyorum.

