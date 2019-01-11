Merkez Bankası 2019 yılı sonu dolar tahmini 'Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı'

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11 Ocak 2019, 17:23

TCMB,Ocak ayı beklenti anketini açıkladı.Aralık ayında 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %17.38'den %16.46'ya indirilmişti.Ocak ayında ise 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %15.91 olarak ön görüldü.



2019 yılı Ocak ayı anket döneminde vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan devlet içi borçlanma senetlerinin (DİBS) yıllık bileşik faiz sonrası için sırayla %22.36,%22.12,%21.71,%20.53,%18.57 ve %15.15 olarak gerçekleşmiştir.



Vadesine 5 yıl ya da 5 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %16.80 olmuştur.Vadesine 10 yıl ya da 10 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırayla %16.37 ve %16.05 olarak gerçekleşmiştir.



TCMB bir hafta repo ihale oranı cari ay ve 3,6,12,24 ay sonrası beklentileri;



3 ay-%24.00

6 ay-%23.47

12 ay-%21.95

24 ay-%19.43 olarak gerçekleşti.



2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi bir önceki anket döneminde 27.4 milyar ABD doları iken,bu anket döneminde 24.7 milyar ABD dolarına gerilemiştir.



2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 27.6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.



GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %1.5 iken bu anket döneminde %1.4 olmuştur.



2019 yılı sonu döviz kuru Dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 6.18 olmuştur.



Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr

