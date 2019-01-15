Merkez Bankası Çarşamba günü faiz indirirse ne olur?

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15 Ocak 2019, 20:43

Tüm piyasaların gözü kulağı hiç şüphe yok ki Çarşamba günü Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında.

Para Politikası Kurulunun öne çekilen toplantısı 16 Ocak Çarşamba günü.



Piyasa beklentisi faiz artışı olmayacak yönünde.Fakat,ben dahil bir kısım ekonomist ise gelebileceğini düşünüyoruz.

Merkez Bankası'nın bu toplantıdaki kararı para politikasında sıkı duruş ile alakalı mı olacak yoksa yerel seçimler için 'FEDA' kararı mı olacak bunu hep birlikte göreceğiz.



Aralık ayında gelen enflasyon verisindeki %0.40 azalma küresel ölçekteki petrol ve enerji fiyatlarında geri çekilme olması neticesinde geldi.Yani ekonomimizde belirgin bir şekilde iyileşme söz konusu değil.Bu suni düşüşün Merkez Bankası tarafından iyileşme olarak algılanacağını sanmıyorum.



2018 Aralık ayı enflasyon rakamları;

Aylık,

TÜFE-%0.40

ÜFE-%2.22

Yıllık,

TÜFE-%20.30

ÜFE-%33.64



Bu şekildeydi.Sürekli yazdığım ve merak ettiğim konu TÜFE-ÜFE arasındaki bu makasın 2019 yılında nasıl kapanacağı.

Marjı kapatmak için Tüketici Fiyat Endeksi yukarı çekilirse inanılmaz fiyat artışları meydana gelecek.Tüketici Fiyat Endeksi hane halkı sokak enflasyonunu tam anlamda yansıtmadığından fatura vatandaşa yansıyacak.



Üretici Fiyat Endeksi Tüketici Fiyat Endeksi ile dengelenme çabasına girerse üretici adına felaket olacak,istihdam ve üretim yavaşlayıp durma noktasına gelecek.



Haftaiçi gelen vergilerdeki indirimler,esnaf ve kredi kartı borçlarına gelen indirimler,yapılandırma sunulan seçenekler,piyasayı canlandırma adına yapılan adımlar olsa bile;Merkez Bankası'nın para politikasındaki sıkı duruş terimine pek uyduğunu düşünmüyorum.



Peki Merkez Bankası Çarşamba günü faiz indirirse ne olacak?



Şuanda 5.450 civarında fiyatlanan Dolar/TL de sert yukarı hareketler yaşanır.5.600 direnç seviyesi aşılıp hatta soluğu 5.750/5.90 civarında olabiliriz.



Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr

