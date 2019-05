0 0 0 0

Diğer Yazıları 03.05.2019 - Enflasyon verisi, küresel gelişmeler ve piyasa analizi 26.04.2019 - Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü 26.04.2019 - Dolar ne olacak? 25.04.2019 - Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasa tepkisi 11.04.2019 - Para piyasalarında yabancı yatırımcı hareketleri ve dolar analizi 10.04.2019 - Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve BİST100 Endeksi analizi 26.03.2019 - Merkez Bankasının müdahaleleri doların ateşini düşürebilecek mi? 13.03.2019 - Borsa altın ve dolar fiyatları nereye gidiyor ? 06.03.2019 - PPK toplantısını piyasalar nasıl fiyatladı? 02.03.2019 - Piyasalar mart ayının ilk işlem gününde nasıl fiyatlandı? 23.02.2019 - Altın, dolar, euro, borsa bu hafta kazandırdı 20.02.2019 - TL varlıkları günü nasıl fiyatladı ? 14.02.2019 - Dolar bugün neden yükseldi? 11.02.2019 - Para piyasalarında bu hafta neler fiyatlanacak ve BİST100 endeksinin teknik analizi 08.02.2019 - Haftalık yatırım araçları teknik analizi 07.02.2019 - Venezuela’da hiper enflasyon ortaya nasıl çıktı ? 29.01.2019 - Dolar/TL 5.300 seviyesini koruyabilecek mi? 28.01.2019 - BIST100 endeksi haftalık teknik analizi ve piyasalar bu hafta neleri fiyatlayacak? 23.01.2019 - BİST100 endeksi psikolojik 100.000 sınırını geçebilecek mi? 21.01.2019 - Endeks yükseliyor, Dolar/TL direniyor 18.01.2019 - BİST100 ve küresel piyasalardaki olumlu havanın nedenleri 15.01.2019 - Merkez Bankası Çarşamba günü faiz indirirse ne olur? 14.01.2019 - BİST100 Endeksi teknik analizi 11.01.2019 - Merkez Bankası 2019 yılı sonu dolar tahmini 'Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı' 10.01.2019 - Dolar / TL analizi 08.01.2019 - Türkiye-ABD gerilimi, dolar 5.50'yi gördü 07.01.2019 - BIST100 endeksi haftalık teknik analizi 06.01.2019 - Altın fiyatları 2019'da ne olacak? 03.01.2019 - Dolar neden yükseliyor? 31.12.2018 - BİST100 endeksi haftalık teknik analizi 30.12.2018 - Ons altın 2018'i nasıl geçirdi 27.12.2018 - Merkez Bankası 2018'i nasıl geçirdi?

25 Nisan 2019, 16:42

TCMB Nisan ayı PPK toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi,politika faizini %24'de sabit tuttu.

Merkez Bankası açıklama metninde;''Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıklığında etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlemlenmektedir.Bununla birlikte;gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir.Bu çerçevede kurul;enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.''dedi.

Buradaki en önemli detay ise,Merkez Bankası'nın ''İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.''söyleminin,metinden çıkarılmış olması ve bu kadar yumuşak güvercin açıklamaları piyasa,olumsuz algıladı.

Bu açıklamaların ardından TL negatif etkilendi ve Dolar/TL 5.980 TL'ye kadar yükseldi.

Borsa ve kur tarafını yorumlayacak olursam;

ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.52 seviyesindeyken Türkiye'nin gösterge tahvil faizi 27 baz puan düşüşle %20.92'den ve 10 yıllık tahvil faizi 30 baz puan artışla %18.60'tan işlem görüyor.

TL'de petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ABD ile ilişkilere yönelik endişeler ve İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin baskısı devam ediyor.

BİST100 Cari F/K çarpanı 10.6 olan 5 yıllık ortalamasına göre %31.7 iskontolu.Türkiye için son dönemde artan piyasa volatilitelerinin bir katalizör sonrası normalize seviyeye gelmesi durumunda TCMB'nin ikinci çeyrekte enflasyon görünümünde çok ciddi bir bozulma olmadığı müddetçe,-200 baz puan faiz indiriminin Haziran ayında geleceğini düşünüyorum.

Endeks tarafında ise;

Dün gelen haberlerde GOLDMAN SACHS'ın Türk Bankaları ve şirketlerle yapılandırılmış büyük kurumsal kredileri satın almak için görüşmeler yapması bankacılık endeksine pozitif yansımıştı.

Endekste kısa vadeli görüntünün düzelmesi için ilk etapta 96.500'ün ve ardından da 97.200 yeni 200 günlük ağırlıklı ortalama fiyatının geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.

İç siyasi belirsizlikler ve yurt dışındaki olacak olumsuz gelişmelere istinaden endekste yön hala aşağı gibi görünüyor.

95.000-92.500 desteklerinin kırılması halinde düşüş 88.000'lere kadar devam edebilir.

Banka endeksinde kısa periyot için direnç olarak değerlendirebileceğim 127.800 bandı,bu band altında 126.000-125.200 zayıflama sinyali olabilir.

Dolar/TL ise;

Nisan ayı vadeli kontratlarda vade sonu yaklaşmasına rağmen açık kontrat sayısı 1.483.207,toplam işlem hacmi ise 1.147.368.209,15.

Burada dikkatimi çeken detay ise;Nisan vadeli kontratların kapanarak Mayıs vadeli kontratlarda long pozisyon açılmak istenebileceği olması.

Dolar/TL hızlı yükselişinin ardından onbeş dakikalık ve saatlik grafiklerde güçlenmesi durumunda 6 tl'yi aşmak isteyecektir.Olası kar satışları ve geri çekilmelerde 5.850 bandı önemli.

Dikkat etmekte fayda var!





Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr