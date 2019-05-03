Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasa tepkisi

TCMB Nisan ayı PPK toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi,politika faizini %24'de sabit tuttu.
Merkez Bankası açıklama metninde;''Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıklığında etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlemlenmektedir.Bununla birlikte;gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir.Bu çerçevede kurul;enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.''dedi.
Buradaki en önemli detay ise,Merkez Bankası'nın ''İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.''söyleminin,metinden çıkarılmış olması ve bu kadar yumuşak güvercin açıklamaları piyasa,olumsuz algıladı.
Bu açıklamaların ardından TL negatif etkilendi ve Dolar/TL 5.980 TL'ye kadar yükseldi.
Borsa ve kur tarafını yorumlayacak olursam;
ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.52 seviyesindeyken Türkiye'nin gösterge tahvil faizi 27 baz puan düşüşle %20.92'den ve 10 yıllık tahvil faizi 30 baz puan artışla %18.60'tan işlem görüyor.
TL'de petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ABD ile ilişkilere yönelik endişeler ve İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin baskısı devam ediyor.
BİST100 Cari F/K çarpanı 10.6 olan 5 yıllık ortalamasına göre %31.7 iskontolu.Türkiye için son dönemde artan piyasa volatilitelerinin bir katalizör sonrası normalize seviyeye gelmesi durumunda TCMB'nin ikinci çeyrekte enflasyon görünümünde çok ciddi bir bozulma olmadığı müddetçe,-200 baz puan faiz indiriminin Haziran ayında geleceğini düşünüyorum.
Endeks tarafında ise;
Dün gelen haberlerde GOLDMAN SACHS'ın Türk Bankaları ve şirketlerle yapılandırılmış büyük kurumsal kredileri satın almak için görüşmeler yapması bankacılık endeksine pozitif yansımıştı.
Endekste kısa vadeli görüntünün düzelmesi için ilk etapta 96.500'ün ve ardından da 97.200 yeni 200 günlük ağırlıklı ortalama fiyatının geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.
İç siyasi belirsizlikler ve yurt dışındaki olacak olumsuz gelişmelere istinaden endekste yön hala aşağı gibi görünüyor.
95.000-92.500 desteklerinin kırılması halinde düşüş 88.000'lere kadar devam edebilir.
Banka endeksinde kısa periyot için direnç olarak değerlendirebileceğim 127.800 bandı,bu band altında 126.000-125.200 zayıflama sinyali olabilir.
Dolar/TL ise;
Nisan ayı vadeli kontratlarda vade sonu yaklaşmasına rağmen açık kontrat sayısı 1.483.207,toplam işlem hacmi ise 1.147.368.209,15.
Burada dikkatimi çeken detay ise;Nisan vadeli kontratların kapanarak Mayıs vadeli kontratlarda long pozisyon açılmak istenebileceği olması.
Dolar/TL hızlı yükselişinin ardından onbeş dakikalık ve saatlik grafiklerde güçlenmesi durumunda 6 tl'yi aşmak isteyecektir.Olası kar satışları ve geri çekilmelerde 5.850 bandı önemli.
Dikkat etmekte fayda var!
Ekonomist Yasin Alıcı
ulusal.com.tr
25 Nisan 2019, 16:42
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