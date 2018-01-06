MİT, 90 yılını hazırladığı kitapçıkla anlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "çok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluşan "90 Sene 90 Nesne" isminde bir kitapçık hazırladı. ( 90 Sene 90 Nesne - Anadolu Ajansı )