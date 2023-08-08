2024 Yılında dünyada neler olacak? Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri açıklandı!

2024 yılında dünyada neler olacak dört gözle bekliyoruz. Son yıllara damga vuran birçok tehlike 2024 yılında da bizleri bekliyor. İklim krizi, karbon ayak izimiz, El Nino hava olayı ve daha birçok şey gündemde. Son zamanlarda da uzaylılarla temasa geçildiğine dair açıklamalar geliyor. Bu kadar olayın üzerine akıllara 2024 yılında dünyada neler olacak sorusu aklımıza gelmiyor değil. Daha önce 11 Eylül saldırıları, Brexit ve DAEŞ'in ortaya çıkışı gibi konuları öngören Bulgar kahin Baba Vanga, 2024 yılı için tahminlerini yaptı!

2024 YILINDA DÜNYADA NELER OLACAK? GELECEKTE BİZİ NE BEKLİYOR?

2024 yılında dünyada neler olacak hep birlikte göreceğiz ancak geleceği tahmin etme konusunda ünlü bir kahinin sözlerini de dikkate almak isterseniz sizin için harika bir araştırma yaptık. Ünlü kahin Baba Vanga 2024 yılı için şok sözler söyledi. İşte detaylar bu şekilde!

ÜNLÜ KAHİN BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga (doğum adıyla Vangelia Pandeva Dimitrova), 31 Ocak 1911 tarihinde Bulgaristan'da doğmuş ve 11 Ağustos 1996 tarihinde vefat etmiş ünlü bir Bulgar kahindir. Baba Vanga, yaşamı boyunca pek çok insanın geleceğe dair kehanetlerde bulunduğuna inanılan bir figür haline gelmiştir. Kendisi özellikle kör bir kadın olarak bilinir ve gözleri 12 yaşında geçirdiği bir kazada yaralandığı için görme yeteneğini kaybetmiştir. Ancak bu durumun kehanet yeteneğini artırdığına inanılır.

Baba Vanga'nın hayatı boyunca yaptığı kehanetler arasında dünya olayları, liderlerin kaderleri, doğal afetler ve diğer önemli konular yer almaktadır. Öne çıkan bazı iddiaları arasında Sovyetler Birliği'nin çöküşü, 11 Eylül saldırıları, Hindistan'ı vuran tsunami gibi olayları önceden tahmin ettiği söylenir. Ancak kehanetleri hakkında farklı yorumlar ve eleştiriler de bulunmaktadır. Bazı insanlar kehanetlerinin tesadüf olduğunu veya genel ifadeler olduğunu düşünüyor, bazıları ise onun gerçek bir kahin olduğuna inanıyor.

Baba Vanga'nın adı sıkça tartışma ve merak konusu olmuştur. Bazı insanlar ona büyük bir saygı duyar ve onun kehanetlerini takip ederken, diğerleri ise bunun sadece efsanevi bir hikaye olduğunu düşünür. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin zaman içinde değerlendirilmesinin mümkün olduğudur.

BABA VANGA 2024 YILI İÇİN NELER SÖYLEDİ?

2024 yılında dünyada neler olacak Baba Vanga birer birer açıkladı. İşte Baba Vanga'nın 2024 yılı için yaptığı tahminler şu şekilde: