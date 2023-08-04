Ağustos ayı kira artış oranı 2023 - İş yeri kira artış oranı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra gözler Ağustos ayı kira fiyatlarına dönmeye başladı. Ağustos ayı kira artış oranı 2023 ve iş yeri kira artış oranı kaç oldu herkes tarafından merak ediliyor. TÜİK Ağustos ayı kira artış oranını duyurdu!

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler Ağustos ayı kira artış oranlarına döndü. Ağustos ayı kira artış oranının normal şartlarda Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması alınarak belirlenmesi gerekiyordu. Ancak hükümetin koyduğu kira artış sınırlaması nedeniyle Ağustos ayındaki artış oranı belirlendi.

Normalde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri üzerinden hesaplanan kira artış oranları, hükümetin uygulamaya koyduğu uygulama sonrasında yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında yenilenen sözleşmelerde kiracılara yüzde 25'ten fazla zam uygulanamayacak. Yüzde 25 artış limiti sadece konutlar için geçerlidir. Ticari mülk kiralarında böyle bir sınır yoktur. Normal mülklerde ise %25 artış oranından daha fazla artış yapmak yasal olarak suç teşkil etmekte.

AĞUSTOS AYI İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI 2023

İş yeri kira artış oranında bir sınır bulunmuyor. Aylık TÜFE oranına göre artış gerçekleştiriliyor. Artış oranını nasıl hesaplayacağınızı bilmiyorsanız sizler için detaylı ve sade bir artış hesaplaması yaptık. Örnek olarak:

Şu an Kira Bedeli: 100.000 TL

Kira Artış Ayı: 2023 Ağustos Ayı

Artış Oranı: %57,45

Kira Artış Tutarı: 57.450 TL

Yeni Kira Tutarı: 157.450 TL

Yukarıdaki örnekte kira artış oranını nasıl hesaplayacağınız yer almakta.

KİRA SÖZLEŞMELERİ YENİLENMEZSE NE OLUR?

Kiracı ve ev sahibi arasında kira sözleşmeleri ortalama 1 yıllık yapılır. Yapılan bu sözleşme ev sahibi ve kiracının haklarını korumak amacıyla yapılır. Eğer henüz kira sözleşmesi yapmadıysanız bir an önce sözleşmenizi yapmanız sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır. Bu konuda 1 yıllık kira sözleşmesi yapılmazsa ne olur? isimli yazımızı okuyarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.