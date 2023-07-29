Cam temizliğinde bilmeniz gereken tüyo. Lekesiz cam temizliğinin tek püf noktasıymış..

Camlarda leke kalmasının nedeni, camın yüzeyindeki kir ve yağ tabakasının zamanla birikmesidir. Bu kirler, camın pürüzsüz yüzeyine yapışarak lekelerin oluşmasına neden olur. Ayrıca, camın sık kullanımı ve temizlenmemesi de lekelerin oluşmasına katkıda bulunur. Camlarda leke oluşumunu önlemek için, düzenli olarak temizlenmeleri ve kirlerin birikmesine izin verilmemesi gerekmektedir. Bu sayede camların uzun ömürlü olması ve estetik görünümünün korunması sağlanabilir.





CAM TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALIDIR?

TGRThaber.com.tr adresinde yer alan bir içerikte; Cam temizliği yaparken dikkat edilmesi gerekenler sıralandı.

CAM TEMİZLİĞİ YAPARKEN LEKE BIRAKMADAN TEMİZLİK YAPMAK MÜMKÜN

Camların lekesiz temizlenmesi, ev temizliği için önemli bir adımdır. Ancak, doğru yöntemleri kullanmadan cam temizliği yapmak, camlarda kalıcı hasarlara ve lekelere neden olabilir. Bu yazımızda, camların lekesiz temizlenmesi için 4 öneri sunacağız.

1. Doğru Temizlik Malzemeleri Kullanın



Camları temizlerken, doğru malzemeleri kullanmak çok önemlidir. Sert ve aşındırıcı malzemeler camlarda çiziklere ve hasarlara neden olabilir. Bunun yerine, su, sirke ve sabun gibi doğal malzemelerle temizlik yapabilirsiniz. Ayrıca, mikrofiber bezler gibi yumuşak ve temizlik için özel olarak tasarlanmış malzemeler de kullanabilirsiniz.

2. Camları Güneşte Temizlemeyin



Camları güneşte temizlemek, camlarda lekelerin oluşmasına neden olabilir. Güneş altında kuruyan su damlacıkları, camlarda izler bırakır. Bu nedenle, camları güneşin altında değil, gölgeli bir alanda temizlemeye özen gösterin.

3. Camları Düzgün Silin



Camları silerken, düzgün bir şekilde silmek önemlidir. Eğer camları çapraz bir şekilde silerseniz, camlarda izler oluşabilir. Bu nedenle, camları yukarıdan aşağıya doğru silmek en doğru yöntemdir. Ayrıca, camları silerken fazla bastırmaktan kaçının. Hafif ve nazik hareketlerle camları silmek, lekelerin daha kolay çıkmasını sağlayacaktır.

4. Camları Düzenli Olarak Temizleyin



Camları düzenli olarak temizlemek, lekelerin oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Camları haftada bir kez temizlemek yeterli olacaktır. Ayrıca, camların sürekli açık olduğu yerlerde (örneğin balkon kapıları), daha sık temizlik yapmanız gerekebilir.

EVDE CAM TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL KARIŞIM



Çektiği temizlik videolarıyla son dönemde Instagram'da adından sıkça söz ettiren @thesuperrbaba kullanıcı adına sahip olan dijital içerik üreticisi Mehmet Can Karacan'ın hazırladığı videodaki karışım dikkat çekti. İşte Karacan'ın camlarınızın ayna gibi parlamasını sağlayan ve yağmur suyu lekesi tutmayan muhteşem karışımı:

MALZEMELER:

Yarım çay bardağı bulaşık makinesi parlatıcısı,

Çeyrek çay bardağı yumuşatıcı,

Çeyrek çay bardağı elde yıkama bulaşık deterjanı,

Yarım çay bardağı beyaz sirke



UYGULANIŞI:

- Karışımı iyice özdeşleşmesi için çırpma teli ile güzelce karıştırın.

- Daha sonra üzerine sıcak su ekleyip karıştırın. Ardından suyu biraz ılıması için biraz bekletin.

- Pencere temizliği yaparken, ilk olarak pencerelerin önünde bulunan toz ve kirleri temizleyin.

Sonrasında Mikrofiber bez ile kirli olan camlarınıza bu karışımdan sürün. Kaba kiri aldıktan sonra yaklaşık 20 - 30 saniye arasında beklettiğiniz bu karışımı kuru cam bezi ile silin.



Kaynak: Yasemin.com - Derleme: Ulusal.com.tr