Camdaki lekeleri çıkarma tekniği. Leke ve iz kalmıyor. Camlar ayna gibi parlıyor...

Cam, günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan bir malzemedir. Hem estetik görünümü hem de dayanıklılığı sebebiyle tercih edilir. Ancak, cam yüzeylerde oluşan lekeler zamanla camın görünümünü bozar ve camın ömrünü kısaltır. Bu nedenle, cam temizliği ve lekelerin oluşum nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

Camda oluşan lekelerin nedenleri farklılık gösterir. Bunların başında su lekeleri gelir. Su lekeleri, sert su kullanımı veya suyun buharlaşması sonucu oluşur. Ayrıca, cam yüzeylerde sık sık el teması olduğunda da parmak izleri oluşabilir. Bu izler, camın görünümünü bozar ve zamanla kalıcı hale gelebilir.

Cam temizliği ise, camın ömrünü uzatmak için oldukça önemlidir. Cam temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır..

Gercekgundem.com sitesinde yer alan içerikte cam temizliği yaparken dikkat edilmesi gerekenler sıralandı;

1. Doğru malzemeleri kullanın: Cam temizliği için özel olarak üretilmiş cam silme bezleri, cam temizleyici spreyler veya sirkeli su gibi malzemeleri tercih edin. Kağıt havlu, gazete kağıdı veya yün bez gibi malzemeler camda iz bırakabilir veya çizebilir.



2. Camları güneşli havalarda değil, bulutlu havalarda silin: Güneş ışığı, cam temizleyici spreyin veya suyun buharlaşmasına neden olur ve camda leke kalmasına sebep olur. Bu yüzden camları güneşli havalarda değil, bulutlu havalarda veya akşam saatlerinde silmeye çalışın.

3. Camları yukarıdan aşağıya doğru silin: Camları silerken yukarıdan aşağıya doğru hareket edin. Böylece camın alt kısımlarına akan suyu veya spreyi tekrar silmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca camları dairesel hareketlerle değil, düz çizgilerle silin. Bu da camda iz kalmamasını sağlar.



4. Camları kurulamayı unutmayın: Camları sildikten sonra kurulamak, leke bırakmaması için önemli bir adımdır. Bunun için yumuşak ve temiz bir bez veya mikrofiber bir bez kullanabilirsiniz. Camları kurularken de yukarıdan aşağıya doğru hareket edin ve camın her yerini iyice kurulayın.

Derleme: Ulusal.com.tr