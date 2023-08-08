Instagram mesaj istekleri kapatma işlemi 2023 güncel

Instagram mesaj istekleri kapatma işlemi genellikle DM'den yazarak rahatsız edilen kişiler tarafından yapılmaktadır. Mesaj isteklerinizi kapatarak rahatsız edici mesajlar ve bildirimler almaktan kurtulabilirsiniz. Instagram hesabınızda bunun dışında özelleştirme yapabileceğiniz birçok özelliği mevcut. İşte sizin için detaylı bir şekilde hazırladığımız Instagram mesaj istekleri kapatma işlemi rehberi şu şekilde!

INSTAGRAM MESAJ İSTEKLERİ KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram mesaj istekleri kapatma işlemi DM üzerinden yazan kişilerin size yazamamasını engellemek için yapılır. DM yani uzun adıyla "Direct Message" Instagram üzerinden kullanıcıların birbirleriyle birebir mesajlaşmasını sağlayan bir özelliktir. Bu özellik zaman zaman kötüye kullanılarak insanların rahatsız edilebilmesine yol açabiliyor. Neyse ki Instagram mesaj istekleri kapatma işlemi sayesinde kendinize özel özelleştirmeler yaparak bu problemden kurtulabilirsiniz.

Instagram Hesabınıza Giriş Yapın: Cihazınızda Instagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Cihazınızda Instagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Profilinize Gidin: Ekranın sağ alt köşesinde yer alan "Profil" simgesine dokunun.

Ekranın sağ alt köşesinde yer alan simgesine dokunun. Ayarlar'a Erişin: Profil sayfanızdayken, sağ üst köşede yer alan üç dikey çizgiye benzeyen "Menü" simgesine dokunun. Ardından aşağı doğru kaydırarak "Ayarlar" seçeneğini bulun ve dokunun.

Profil sayfanızdayken, sağ üst köşede yer alan üç dikey çizgiye benzeyen simgesine dokunun. Ardından aşağı doğru kaydırarak "Ayarlar" seçeneğini bulun ve dokunun. Gizlilik Ayarlarına Girin: "Ayarlar" sayfasında, hesap ayarları arasında "Gizlilik" seçeneğini bulun ve dokunun.

Mesajlar Bölümüne Girin: "Gizlilik" ayarları altında "Mesajlar" veya "Direct Messages" gibi bir seçenek olmalıdır. Bu seçeneğe dokunun.

ayarları altında veya gibi bir seçenek olmalıdır. Bu seçeneğe dokunun. Mesaj İstekleri Ayarlarına Girin: Mesajlar bölümünde "Mesaj İstekleri" veya "Message Requests" gibi bir bölüm bulunmalıdır. Bu bölüme dokunun.

Mesajlar bölümünde veya gibi bir bölüm bulunmalıdır. Bu bölüme dokunun. Mesaj İsteklerini Yönetin: Bu bölümde gelen mesaj isteklerini yönetme seçenekleri bulunmalıdır. Eğer mesaj isteklerini kapatmak veya sınırlamak istiyorsanız buradan ilgili seçeneklere tıklayın.

INSTAGRAM MESAJ İSTEKLERİNİ KAPATMA İŞLEMİNİ YAPINCA NE OLUR?

Instagram hesabınıza gelen mesaj isteklerini kapatmanız size hem avantajlar hem de dezavantajlar sağlayacaktır. Eğer tanımadığınız insanlardan çok fazla mesaj isteği alıyorsanız ve bunlar sizi rahatsız ediyorsa kapatmanız sizin için bir avantajdır ancak bu ayarı kapattığınızda tanıdığınız ve size mesaj atmak isteyen insanlarda sizlere ulaşamayacak demektir. Bu iki açıdan bakarsak sizin için hangisinin daha mantıklı olduğunu düşünmeniz ve karar vermeniz gerekiyor. Mesaj isteklerini kapattıktan sonra dilediğiniz zaman tekrardan açabilirsiniz.